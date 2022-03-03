В Чернигове снаряд попал в нефтебазу: фото и видео с места происшествия
Источник:ГСЧС
В Чернигове в около 8 часов утра вражеский снаряд попал в нефтебазу. Из-за этого возник пожар.
На месте происшествия работают спасатели. Пожар тушат 25 человек и 5 единиц техники.
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Известно, что загорелась резервуарная группа общей вместимостью 3 тысячи кубических метров дизельного топлива.
Информацию о жертвах и пострадавших еще уточняют.
Смотрите видео пожара на нефтебазе:
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус призвал местных жителей не приближаться к месту пожара.
В Чернигове горит нефтебаза / Фото Вячеслава Чауса
На месте происшествия работают спасатели / Фото ГСЧС
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