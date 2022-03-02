В Чернигове снова тревога: всем в укрытие

В Чернигове в очередной раз раздаются тревожные сирены. Около 19:13 2 марта горожан призвали перейти в укрытие.

2 марта воздушную тревогу в Чернигове объявляли более 10 раз. Сирены срабатывают тогда, когда силы ПВО оповещают о движении вражеских самолетов в направлении Черниговской области или есть подтверждение запуска баллистических ракет.

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Точное место, куда может попасть ракета, или какой населенный пункт атакует самолет, определить трудно. Поэтому воздушная тревога объявляется столько раз, сколько этого требует ситуация, ведь это может спасти человеческие жизни.

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