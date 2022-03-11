В Чернигове сообщили о воздушной опасности
11 марта 2022 , 08:47Читати новину українською
Источник:Черниговская ОВА
В Чернигове раздаются сирены. Всем необходимо пройти в укрытие.
Оперативное командование "Север" сообщило, что за ночь с 10 на 11 марта враг сбросил на Чернигов 3 авиабомбы. При этом оккупанты не прекратили артиллерийских обстрелов.
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