В Чернигове сообщили о воздушной опасности

В Чернигове раздаются сирены. Всем необходимо пройти в укрытие.

Оперативное командование "Север" сообщило, что за ночь с 10 на 11 марта враг сбросил на Чернигов 3 авиабомбы. При этом оккупанты не прекратили артиллерийских обстрелов.

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