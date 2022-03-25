Морги переполнены: в Чернигове ежедневно хоронят по 40–45 человек

В Чернигове гибнут сотни мирных жителей. Ежедневно в городе хоронят 40–45 человек. При этом очередь на захоронение – на неделю.

Кладбище Яцево сейчас не работает, потому что оно находится в зоне боевых действий. Об этом рассказал городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.

Важно Мы отстоим свой город, – Чаус не верит в оккупацию Чернигова

Морги переполнены

Чиновник отметил, что людей хоронят на закрытых кладбищах.

Роем траншеи и каждый день мы в среднем хороним 40–45 человек. При этом очередь на захоронение – на неделю,

– рассказал мэр.

Кроме того, в моргах не хватает мощности, поэтому рядом устанавливают рефрижераторы. Три морга переполнены.

Чернигов мужественно держится

Город с начала войны постоянно обстреливают российские оккупанты. Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что по Чернигову бьют каждые 15 минут. Российских войск в городе нет, но есть диверсионные группы.

Чаус подчеркнул, что город будут отстаивать, в оккупацию Чернигова чиновник не верит.

Кстати – Сегодня никто никуда не идет и не едет, – Чаус о ситуации с мостом в Чернигове: