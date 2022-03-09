В Чернигове – воздушная тревога. Это значит, что всем немедленно нужно уходить в укрытие.

Напоминаем, что сначала следует выключить свет, газ и другие коммуникации в доме. Наготове неподалеку от выхода следует держать тревожную сумку со всем необходимым.

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Важно также помочь спуститься в укрытие всем немощным, пожилым или одиноким людям поблизости.

В хранилище следует сидеть до следующего звука сирены. Он означает, что опасность миновала и можно покинуть укрытие.

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