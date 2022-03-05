В Чернигове и Киевской области воздушная тревога – всем в укрытие

В Чернигове и Киевской области объявили воздушную тревогу. Людей призвали немедленно уходить в укрытие или другое безопасное место.

Информация об этом появилась примерно в 02:10.

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Если включили сирены, нужно:

включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;

подготовить медицинскую аптечку, документы (паспорт, свидетельство о рождении детей, документы об образовании, пенсионное удостоверение, военный билет и прочее), деньги, средства связи, запас пищи и воды, предметы личной гигиены;

бежать к ближайшему укрытию (подвальное помещение, паркинг, метрополитен), в котором можно спрятаться.

Если вы не можете спуститься в укрытие, то можно спрятаться у себя дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной комнате, поближе к несущим стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.

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