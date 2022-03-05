В Чернигове – воздушная тревога: всем в укрытие

В Чернигове снова объявили воздушную тревогу. Всем жильцам нужно оставаться в укрытиях.

Сирены в городе начали раздаваться в 18:56. Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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Отметим, что после сирены стоит срочно спрятаться в укрытие. В безопасном месте следует оставаться, пока не прозвучит сигнал об отбое тревоги. Эти правила спасают жизни.

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