В Чернигове вспыхнул пожар в жилом доме на улице Белова. На обнародованных кадрах видно, как горит верхний этаж.

Сообщение о пожаре появилось в 13:36. Менее чем за час до того враг применил в городе "Грады". Это произошло в районе эпицентра.

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Чернигов. Улица Белова. Горит верхний этаж,

– говорится в сообщении.

Оккупанты наносят разрушения городу

Сергей Лещенко сообщил, что, по предварительным данным, идет ракетная и артиллерийская атака со стороны российских захватчиков. В городе стреляют из "Градов" и другой артиллерии.

В сети обнародовали кадры, как выглядит город после обстрелов.

Оккупанты обстреливают Чернигов / Телеграм-канал "Всевидящее око"

"Чернигов мы не сдадим"

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко призвал местных жителей находиться в укрытиях. Всех желающих присоединиться к обороне города, ждут с радостью. Атрошенко заверил: "Чернигов мы не сдадим. А если кто-то заблудится, и не найдет дорогу в Россию, мы подскажем".

Пожар на улице Белова: смотрите видео

Пожар в Чернигове: смотрите видео

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