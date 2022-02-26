В Чернигове вспыхнул пожар в жилом доме
Источник:Суспільне Чернігів
В Чернигове вспыхнул пожар в жилом доме на улице Белова. На обнародованных кадрах видно, как горит верхний этаж.
Сообщение о пожаре появилось в 13:36. Менее чем за час до того враг применил в городе "Грады". Это произошло в районе эпицентра.
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Чернигов. Улица Белова. Горит верхний этаж,
– говорится в сообщении.
Оккупанты наносят разрушения городу
Сергей Лещенко сообщил, что, по предварительным данным, идет ракетная и артиллерийская атака со стороны российских захватчиков. В городе стреляют из "Градов" и другой артиллерии.
В сети обнародовали кадры, как выглядит город после обстрелов.
Оккупанты обстреливают Чернигов / Телеграм-канал "Всевидящее око"
"Чернигов мы не сдадим"
Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко призвал местных жителей находиться в укрытиях. Всех желающих присоединиться к обороне города, ждут с радостью. Атрошенко заверил: "Чернигов мы не сдадим. А если кто-то заблудится, и не найдет дорогу в Россию, мы подскажем".
Пожар на улице Белова: смотрите видео
Пожар в Чернигове: смотрите видео
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