В Чернигове задержан корректировщик вражеского огня с паспортом России

Сегодня, 2 апреля, сотрудниками уголовного розыска полиции Черниговщины и бойцами спецподразделения КОРД задержан россиянин, подозреваемый в корректировке вражеских обстрелов Чернигова.

Такую информацию сообщили на официальном сайте Национальной полиции.

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По словам правоохранителей, мужчина является уроженцем российского города Свердловск, однако проживает на территории Украины с 2014 года. С первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины поселился на хуторе близ Чернигова.

В ходе отработки оперативной информации полиция выяснила, что мужчина сотрудничал с оккупантами: корректировал вражеский огонь и "сдавал" местных жителей российским военным,

– сообщили в полиции.

Полицейские осмотрели квартиру диверсанта и обнаружили возле его дома взрывную ловушку ("растяжку") и цинк с боеприпасами.

Найденые у подозреваемого боеприпасы / Фото Национальной полиции

По предварительным данным, правоохранители передали задержанного в СБУ для дальнейшего установления всех обстоятельств его преступной деятельности.

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