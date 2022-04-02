В Чернигове задержан корректировщик вражеского огня с паспортом России
Источник:Национальная полиция Украины
Сегодня, 2 апреля, сотрудниками уголовного розыска полиции Черниговщины и бойцами спецподразделения КОРД задержан россиянин, подозреваемый в корректировке вражеских обстрелов Чернигова.
Такую информацию сообщили на официальном сайте Национальной полиции.
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По словам правоохранителей, мужчина является уроженцем российского города Свердловск, однако проживает на территории Украины с 2014 года. С первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины поселился на хуторе близ Чернигова.
В ходе отработки оперативной информации полиция выяснила, что мужчина сотрудничал с оккупантами: корректировал вражеский огонь и "сдавал" местных жителей российским военным,
– сообщили в полиции.
Полицейские осмотрели квартиру диверсанта и обнаружили возле его дома взрывную ловушку ("растяжку") и цинк с боеприпасами.
Найденые у подозреваемого боеприпасы / Фото Национальной полиции
По предварительным данным, правоохранители передали задержанного в СБУ для дальнейшего установления всех обстоятельств его преступной деятельности.
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