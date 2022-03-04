В Чернигове, Житомире и Николаеве объявили воздушную тревогу – все в укрытие
4 марта 2022 , 13:56Читати новину українською
В Чернигове, Житомире и Николаеве раздались сирены воздушной тревоги. Людям необходимо срочно уходить в укрытие.
Остаться там нужно, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Это спасет жизнь.
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Если вы услышали сирены, необходимо срочно
- Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.
- Быстро одеться.
- Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, выключить свет.
- Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем направляться в ближайшее защитное сооружение.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!