Обстрелы, разведка, дроны: что происходит на Черниговщине вблизи границы с Россией и Беларусью

Российская армия продолжает атаковать пограничье. В Черниговской области оборону держат военнослужащие Государственной пограничной службы Украины.

После полномасштабного вторжения оккупанты смогли захватить часть Черниговщины. Впрочем, оккупация длилась недолго. В апреле ВСУ удалось выбить врага, но близлежащие украинские территории все еще не вернулись к мирной жизни.

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Что сейчас происходит на Черниговщине

Враг продолжает обстреливать украинское пограничье.

Так, 12 октября оккупанты обстреливали украинские приграничья с применением авиации, БПЛА, ствольной артиллерии, минометов и гранатометов. Под вражеским огнем оказались 7 общин.

Враг вел огонь со стороны российских населенных пунктов: Гуево, Зерновое, Зеленое, Грудское, Елизаветовка, Теткино, Краснооктябрьское, Волфино, Ломаковка.

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Наев проверил защитников Черниговщины

Напомним, что командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев побывал в Северной операционной зоне, что на Черниговщине. Он проверил боеготовность и слаженность действий в отражении возможного вторжения оккупантов.

Наев отметил, что у военных есть боевой опыт, ведь выполняли задачи по обороне Черниговщины еще в феврале и марте. В настоящее время военное командование своевременно принимает меры по реагированию на указанные угрозы.

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