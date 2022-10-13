Після повномасштабного вторгнення окупанти змогли захопити частину Чернігівщини. Втім, окупація тривала не довго. У квітні ЗСУ вдалось вибити ворога, але прилеглі українські території все ще не повернулись до мирного життя.

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Що зараз відбувається на Чернігівщині

Ворог продовжує обстрілювати українське прикордоння.

Так, 12 жовтня окупанти обстрілювали українське прикордоння із застосуванням авіації, БПЛА, ствольної артилерії, мінометів та гранатометів. Під ворожим вогнем опинилися 7 громад.

Ворог вів вогонь з боку російських населених пунктів: Гуєво, Зернове, Зелений, Грудська, Єлізаветовка, Тьоткіно, Краснооктябрський, Волфіне, Ломаковка.

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Наєв перевірив захисників Чернігівщини

Нагадаємо, що командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв побував у Північній операційній зоні, що на Чернігівщині. Він перевірив боєготовність та злагодженість дій у відбитті можливого вторгнення окупантів.

Наєв зазначив, що військові мають бойовий досвід, адже виконували завдання з оборони Чернігівщини ще у лютому та березні. Наразі військове командування своєчасно вживає заходи для реагування на зазначені загрози.

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