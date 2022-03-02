Черниговщина дает сопротивление, у нас много сожженной вражеской техники, – глава региона
2 марта 2022 , 09:07Читати новину українською
Источник:телеграм Вячеслава Чауса
Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что область максимально включилась в движение сопротивления российским захватчикам. В регионе все больше сожженной вражеской техники.
Вячеслав Чаус подчеркнул, что количество сожженной техники врага постоянно увеличивается. В том числе пылало и этой ночью.
Заметьте У нас ах**тельный настрой, будем вас убивать, – глава Черниговской ОВА обратился к россиянам
Все процессы контролируемые. Инфраструктура работает,
– подчеркнул Чаус.
Сейчас власти решают вопросы поставки гуманитарной помощи, особенно в те районы, которые стали отрезанными от других.
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