Черниговщина: тероборона показала новый трофей от российских оккупантов

На Черниговщине территориальная оборона ВСУ продолжает бить российских орков. Захватили новый танк.

Видео с трофеем обнародовал советник главы МВД Антон Геращенко.

Кстати Трофеи и лом: техника врага перешла в руки украинцев на Сумщине

Еще один трофей из Черниговщины. С полным боекомплектом,

– написал чиновник.

Теперь техника оккупанта будет служить украинскому народу.

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