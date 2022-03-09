Черниговщина: тероборона показала новый трофей от российских оккупантов
9 марта 2022 , 16:39Читати новину українською
Источник:телеграм Антона Геращенко
На Черниговщине территориальная оборона ВСУ продолжает бить российских орков. Захватили новый танк.
Видео с трофеем обнародовал советник главы МВД Антон Геращенко.
Кстати Трофеи и лом: техника врага перешла в руки украинцев на Сумщине
Еще один трофей из Черниговщины. С полным боекомплектом,
– написал чиновник.
Теперь техника оккупанта будет служить украинскому народу.
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