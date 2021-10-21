На Черниговщине 13-летняя девочка родила дочь от 17-летнего парня

В селе Городище Черниговской области 13-летняя девочка родила дочь. Отец ребенка тоже несовершеннолетний, ему 17.

Мать зовут Наталья, а отца – Сергей. Парень рассказал, что роды были очень стремительными, поэтому до Чернигова не успели доехать.

Кстати Никто не знал о беременности: на Ровненщине несовершеннолетняя родила ребенка возле дома

Дочь назвали Полиной

Молодой отец отметил, что вес дочери – 2800. Ее назвали Полиной. Сергей ездил в больницу, но его не впустили в палату из-за карантина. Смог передать Наталье с ребенком только сумку. Однако вскоре их уже выпишут.

Сергей добавил, что с Натальей еще не успели расписаться.

Что известно об отношениях несовершеннолетних

Еще в апреле 2021 года в полицию поступило сообщение от медиков о том, что к ним попала на прием тогда еще 12-летняя беременная девушка. Правоохранители открыли уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней. Досудебное расследование уже завершили, а дело направили в суд.

Наталья вместе с Сергеем жили тогда в Дроздовке Черниговского района. Мать девушки говорила, что знала об их отношениях. Семья несколько лет состоит на учете у социальных служб.

На Запорожье школьница родила от насильника

В августе 2019 года в Запорожской области мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю. Впоследствии потерпевшая 12-летняя девочка родила ребенка.

Отцом тоже оказался несовершеннолетний, это был друг брата девочки. В 2021 году Бердянский суд решил приговорить насильника к 2 годам испытательного срока, а также обязать его семью выплатить потерпевшей 300 тысяч гривен.