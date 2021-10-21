Матір звати Наталя, а батька – Сергій. Хлопець розповів, що пологи були дуже стрімкими, тож до Чернігова не встигли доїхати.

До речі Ніхто не знав про вагітність: на Рівненщині неповнолітня народила дитину біля будинку

Доньку назвали Поліна

Молодий батько зазначив, що вага доньки – 2800. Її назвали Поліною. Сергій їздив у лікарню, але його не впустили в палату через карантин. Зміг передати Наталі з дитиною тільки сумку. Однак невдовзі дівчат вже випишуть.

Сергій додав, що з Наталею ще не встигли розписатись.

Що відомо про стосунки неповнолітніх

Ще у квітні 2021 року до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до них потрапила на прийом тоді ще 12-річна вагітна дівчина. Правоохоронці відкрили кримінальну справу про зґвалтування неповнолітньої. Досудове розслідування вже завершили, а справу скерували до суду.

Наталя разом із Сергієм жили тоді у Дроздівці Чернігівського району. Матір дівчини казала, що знала про їхні стосунки. Родина кілька років перебуває на обліку у соціальних служб.

На Запоріжжі школярка народила від ґвалтівника

У серпні 2019 року у Запорізькій області чоловік зґвалтував неповнолітню. Згодом потерпіла 12-річна дівчинка народила дитину.

Батьком теж виявився неповнолітній, це був друг брата дівчинки. У 2021 році Бердянський суд вирішив засудити ґвалтівника до 2 років випробувального терміну, а також зобов'язати його сім'ю виплатити потерпілій 300 тисяч гривень.