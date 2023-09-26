Людей достали из шахты без признаков жизни. Однако одного человека удалось реанимировать.

Обратите внимание В Черкасской области двое мужчин провалились в семиметровую шахту: ни одного не удалось спасти

В Черниговской области люди упали в шахту

Как рассказали в ГСЧС, утром 26 сентября в Черниговской области два человека упали в шахту загрузки зерна. Трагедия произошла в селе Гмырянка Прилуцкого района.

На одном из предприятий 2 работника упали в шахту загрузки зерна. Спасатели ГСЧС деблокировали пострадавших без признаков жизни,

– рассказали в ведомстве.

Работникам скорой медицинской помощи удалось реанимировать одного человека. Второй человек, к сожалению, погиб.

Люди упали в шахту: смотрите видео

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