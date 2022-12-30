Для спасения мужчины на место происшествия прибыли работники третьего аварийно-спасательного взвода КАСС. Инцидент произошел около 20:42 на бульваре Дружбы Народов.
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В каком состоянии пострадавший
С помощью спецоборудования спасатели Службы освободили мужчину из шахты лифта. Как отмечают, состояние киевлянина удовлетворительное, в госпитализации не нуждался.
В общей сложности к работам привлекли 5 спасателей и спецтехнику. Работы по спасению длились менее часа.
Спасатели призывают граждан быть осмотрительными и осторожными, не подвергать опасности себя и близких.
Киевлянин упал в 8-метровую шахту лифта / Фото КАРС
Киев атаковали дронами: что известно
- Российские оккупанты в ночь на 30 декабря атаковали Украину дронами-камикадзе. Всего за ночь выпустили 16 "Шахидов". В частности, осколки беспилотника попали в админздание в Киеве.
- Беспилотник упал на четырехэтажное админздание в Голосеевском районе. Из-за этого произошел пожар, его уже ликвидировали. В результате атаки поврежден девятиэтажный жилой дом – выбиты окна с 1 по 5 этажа.
- Ранее мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что всего 7 дронов-камикадзе хотели атаковать Киев: 2 из них сбили на подлете в столицу, еще 5 – над Киевом. В результате падения осколков пострадавших нет.
- Стоит добавить, что накануне, 29 декабря, враг Киевской области пытался разрушить объекты критической инфраструктуры. Силам ПВО удалось отразить ракетные удары.