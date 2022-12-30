Для спасения мужчины на место происшествия прибыли работники третьего аварийно-спасательного взвода КАСС. Инцидент произошел около 20:42 на бульваре Дружбы Народов.

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В каком состоянии пострадавший

С помощью спецоборудования спасатели Службы освободили мужчину из шахты лифта. Как отмечают, состояние киевлянина удовлетворительное, в госпитализации не нуждался.

В общей сложности к работам привлекли 5 спасателей и спецтехнику. Работы по спасению длились менее часа.

Спасатели призывают граждан быть осмотрительными и осторожными, не подвергать опасности себя и близких.

Киевлянин упал в 8-метровую шахту лифта / Фото КАРС

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