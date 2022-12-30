Для порятунку чоловіка на місце події прибули працівники третього аварійно-рятувального взводу КАРС. Інцидент трапився близько 20:42 на бульварі Дружби Народів.

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В якому стані потерпілий

За допомогою спецобладнання рятувальники Служби звільнили чоловіка з шахти ліфта. Як зазначають, стан киянина задовільний, госпіталізації не потребував.

Загалом до робіт залучили 5 рятувальників та спецтехніку. Роботи з порятунку тривали менш як годину.

Рятувальники закликають громадян бути обачливими та обережними, не наражати на небезпеку себе й близьких.

Киянин впав у 8-метрову шахту ліфта / Фото КАРС

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