Людей дістали з шахти без ознак життя. Однак одну людину вдалося реанімувати.
Зверніть увагу На Черкащині двоє чоловіків провалилися у семиметрову шахту: жодного не вдалося врятувати
На Чернігівщині люди впали у шахту
Як розповіли у ДСНС, вранці 26 вересня на Чернігівщині дві людини впали у шахту завантаження зерна. Трагедія сталася у селі Гмирянка Прилуцького району.
На одному з підприємств 2 працівники впали у шахту завантаження зерна. Рятувальники ДСНС деблокували постраждалих без ознак життя,
– розповіли у відомстві.
Працівникам швидкої медичної допомоги вдалося реанімувати одну людину. Друга людина, на жаль, загинула.
Люди впали у шахту: дивіться відео
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