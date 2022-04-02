На Черниговщине ищут пропавшую учительницу: вероятно, она находится в плену оккупантов

Российские оккупанты 24 марта зашли в село Старый Быков Черниговской области. Вскоре украинские силы выбили врага из населенного пункта, однако рашисты, убегая, вероятно забрали с собой украинскую учительницу Викторию.

Об исчезновении девушки сообщила ее сестра Ирина. Она предполагает, что оккупанты пленили Викторию, чтобы впоследствии провести обмен.

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Сестра пропавшей просит помощи в поисках Виктории

По словам Ирины, 25 марта оккупанты начали проверять и отбирать телефоны у жителей Старого Быкова и брать гражданских в плен. Виктория в то время находилась дома вместе с родителями. Рашисты увидели в телефоне девушки чат-боты, с помощью которых она сообщала о перемещении войск врага – за это ее в тот же день взяли в плен.

Сестра пропавшей рассказала, что Викторию держали в подвалах вместе с другими пленными. Она была единственной пленной девушкой. В последний раз ее видели местные 27 и 29 марта. Сейчас оккупанты вышли из Старого Быкова, а Викторию вероятнее всего забрали с собой, чтобы обменять на российских пленных.

Виктория, вероятно, находится в плену оккупантов/ Фото Суспільне

Ирина также рассказала, что те, кто находился с Викторией в плену, сообщили – девушка не боялась оккупантов, говорила все, что она думает о российском вторжении и говорила правду в лицо захватчикам. оккупанты же отвечали, что будут судить ее "по российским законам".

Добавим, что Виктории всего 25 лет, она работает учительницей математики и информатики в одной из Броварской школ. В начале полномасштабного вторжения девушка уехала к своим родителям в Старый Быков. Сестра пропавшей Ирина просит тех, кто имеет какую-либо информацию о Виктории, сообщать ее по номеру телефона: 097 103 16 37.

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