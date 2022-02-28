На Черниговщине люди без оружия развернули вражеские танки: видео

Жители Городни на Черниговщине заблокировали движение российской военной техники в сторону областного центра. Горожанам удалось остановить оккупантов – те развернулись.

Достойный отпор рашистам дают не только украинские военные и тероборонцы, но и гражданские. Люди бесстрашно останавливают вражескую технику голыми руками!

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Так, жители Городни 28 февраля на центральной улице своего города заблокировали движение российской военной техники, чтобы та не добралась до Чернигова.

Люди перегородили дорогу оккупантам. По словам очевидцев, там были и танки. В итоге техника развернулась и поехала в сторону села Сеньковки, откуда и приехала.

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