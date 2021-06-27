На Черниговщине молния попала в 2 дома

В Черниговской области 26 июня гроза натворила бед местным жителям. Из-за молнии загорелись 2 дома.

Последствия грозы на Черниговщине

О первом пожаре спасателям сообщили в 20:14. Он случился в доме на улице Маяковского в поселке Козелец.

К теме Осиротели 2 детей: в Черниговской области в огне погибли молодые супруги

Молния попала в крышу жилого дома. Это и привело к возникновению огня.

Пожарные локализовали пожар в 20:25, а через 5 минут полностью его погасили. Огонь повредил кровлю и перекрытие на площади 3 метра квадратных.

Чуть более чем через 2 часа молния попала в дом в поселке Малая Девица. На этот раз пожар спасатели тушили дольше – с 22:30 до 00:30.

Огонь уничтожил кровлю, повредил имущество и перекрытия на площади 40 квадратных метров.

К счастью, погибших или пострадавших нет.

Последние пожары в Украине