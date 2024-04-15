Людей госпитализировали. Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает 24 Канал.
Смотрите также В Киевской области бригада электриков подорвалась на противотанковой мине
Пострадавших госпитализировали
Чаус рассказал, что сегодня около 06:00 в пограничной общине Черниговского района на взрывном устройстве подорвался автомобиль РЭС.
Двух работников госпитализированы,
– написал чиновник.
Также призвал быть бдительными, в частности, на границе.
В Черниговской области на мине подорвались полицейские
- Утром 9 июня 2023 года на Черниговщине произошла трагедия.
- Недалеко от поселка Репки на мине подорвался автомобиль.
- Один из полицейских погиб на месте. Другой получил ранения.
- В полиции рассказали, что Алексей Жовтик работал в отделении полиции №2 в поселке Репки. Вместе с коллегой ехал приграничьем в нерабочее время на собственном автомобиле.
- Машина наехала на мину и подорвалась. К сожалению, 39-летний Алексей Жовтик погиб от полученных травм на месте.