Людей госпитализировали. Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает 24 Канал.

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Пострадавших госпитализировали

Чаус рассказал, что сегодня около 06:00 в пограничной общине Черниговского района на взрывном устройстве подорвался автомобиль РЭС.

Двух работников госпитализированы,

– написал чиновник.

Также призвал быть бдительными, в частности, на границе.

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