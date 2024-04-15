Людей госпитализировали. Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает 24 Канал.

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Пострадавших госпитализировали

Чаус рассказал, что сегодня около 06:00 в пограничной общине Черниговского района на взрывном устройстве подорвался автомобиль РЭС.

Двух работников госпитализированы,
– написал чиновник.

Также призвал быть бдительными, в частности, на границе.

В Черниговской области на мине подорвались полицейские

  • Утром 9 июня 2023 года на Черниговщине произошла трагедия.
  • Недалеко от поселка Репки на мине подорвался автомобиль.
  • Один из полицейских погиб на месте. Другой получил ранения.
  • В полиции рассказали, что Алексей Жовтик работал в отделении полиции №2 в поселке Репки. Вместе с коллегой ехал приграничьем в нерабочее время на собственном автомобиле.
  • Машина наехала на мину и подорвалась. К сожалению, 39-летний Алексей Жовтик погиб от полученных травм на месте.