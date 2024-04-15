Людей ушпиталили. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає 24 Канал.
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Постраждалих ушпиталили
Чаус розповів, що сьогодні близько 06:00 у прикордонній громаді Чернігівського району на вибуховому пристрої підірвався автомобіль РЕМ.
Двох працівників госпіталізовано,
– написав посадовець.
Також закликав бути пильними, зокрема, на прикордонні.
У Чернігівській області на міні підірвалися поліцейські
- Вранці 9 червня 2023 року на Чернігівщині сталася трагедія.
- Неподалік селища Ріпки на міні підірвався автомобіль.
- Один з поліцейських загинув на місці. Інший зазнав поранення.
- У поліції розповіли, що Олексій Жовтик працював у відділку поліції №2 у селища Ріпки. Разом з колегою їхав прикордонням у неробочий час на власному автомобілі.
- Машина наїхала на міну та підірвалася. На жаль, 39-річний Олексій Жовтик загинув від отриманих травм на місці.