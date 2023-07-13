В настоящее время открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек. Предварительно известно, что водитель проигнорировал запрещенные сигналы.

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По предварительным данным, водитель машины двигался в направлении Нежина через железнодорожный переезд, оборудованный световой, звуковой сигнализацией и дорожными знаками.

Однако водитель проигнорировал запрещенные сигналы и двинулся через переезд. В результате этого автомобиль столкнулся с электропоездом сообщением Чернигов – Нежин.

Позже стало известно, что в больнице скончалась 3-летняя девочка, которая вместе с родителями и 8-летней сестрой попала в аварию.

Сейчас следователи собирают материалы о ДТП. Также были назначены экспертизы.

Последствия аварии на Черниговщине / фото полиции

Напомним, что ранее в Укрзализныце рассказали, что эта авария произошла на перегоне Муравейко – Бориса Олейника в Черниговской области. Автомобиль столкнулся с пригородным поездом, следовавшим по маршруту Чернигов – Нежин. В результате инцидента смертельно травмировало мужчину, женщину и ребенка, находившихся в автомобиле на момент аварии.

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