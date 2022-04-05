На Черниговщине семья взорвалась на российской противотанковой мини

В Прилуцком районе Черниговской области произошла трагедия. Семья медиков, возвращаясь домой, взорвалась на мине, которую оставили россияне.

Правоохранители уже начали уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенной с умышленным убийством.

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Противотанковую мину оставили россияне

По данным следствия, российские оккупанты оставили взрывное устройство вблизи села Припутни, что в Прилуцком районе. Это грубое нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения.

Родители погибли, дети – в тяжелом состоянии

Вечером 1 апреля семья работника медицинской помощи возвращалась из хутора Безборотьков в село Припутни. Не доехав 30 – 50 метров до понтонной переправы, их авто подорвалось на противотанковой мине.

К сожалению, родители получили травмы, несовместимые с жизнью. Их дети, в возрасте 26 и 13 лет, сейчас находятся в реанимации. Медики оценивают их состояние как тяжелое.

В автомобиле находились 4 человека – родители и дети / Фото областной прокуратуры

Россияне заминировали многие дороги в области

Накануне в ОВА предостерегли, что в Черниговской области россияне заминировали много дорог и разрушили мосты. Поэтому местных жителей просят пока не возвращаться домой. Наши защитники, инженеры и саперы должны сначала провести разминирование. Зеленский, рассказывая о том, как оккупанты отходили с Севера, подчеркнул, что там после них сплошная катастрофа.

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