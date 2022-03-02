На Черниговщине снова воздушная тревога
2 марта 2022 , 13:27Читати новину українською
Источник:телеграмм Вячеслава Чауса
Жителям Черниговской области следует срочно перейти в укрытие. Сейчас в регионе раздаются сирены.
Населению Черниговщины следует немедленно укрыться в подвале или другом укрытии. Не выходите пока не получите уведомление об отбое тревоги.
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Заметим, что всего час до того в городе также включали сирены оповещения.
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