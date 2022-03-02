На Черниговщине снова воздушная тревога

Жителям Черниговской области следует срочно перейти в укрытие. Сейчас в регионе раздаются сирены.

Населению Черниговщины следует немедленно укрыться в подвале или другом укрытии. Не выходите пока не получите уведомление об отбое тревоги.

Важно Мэр Херсона срочно просит о "зеленом коридоре" для вывоза раненых и убитых

Заметим, что всего час до того в городе также включали сирены оповещения.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!