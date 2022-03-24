На Черниговщине среди глав ОТО до сих пор не было ни одного случая измены

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что ни о каком случае измены на сегодняшний день ему неизвестно.

Северная часть Черниговской области оккупирована российскими войсками. По словам Чауса, есть некоторые общины, к которым вообще нет доступа. Так что трудно понять, что там происходит.

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Он рассказал, что есть информация о нескольких похищенных главах ОТО.

Во многих ОТО враг проводит работу в части принятия российской власти. Но ни одного случая измены мне на сегодняшний день неизвестно. Все головы патриотически настроены,

– сказал председатель Черниговской ОВА.

Также он рассказал, что в некоторых районах оккупанты приезжают в общину и договариваются, что в случае если местные не будут их трогать, то они не будут к ним ездить.

Но ставят рядом свой блокпост и несколько раз в неделю приезжают и контролируют. Таких общин очень много. И там висят украинские флаги,

– добавил он.

В то же время в других – оккупанты поставили свою технику между домами и в помещениях аграрных хозяйств. Таких общин немного, но там самая критическая ситуация, ведь там враги мародерят, вытаскивают все из погребов, поэтому людям нечего есть.

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