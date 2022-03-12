На Черниговщине ВСУ освободили еще 2 населенных пункта и сдержали россиян в продвижении к Киеву
В Черниговской области Вооруженные Силы Украины заявили, что освободили еще 2 населенных пункта. Также наши военные сдержали оккупантов в продвижении в сторону Киева.
Соответствующую информацию обнародовали в Оперативном командовании "Север" 12 марта.
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На Черниговщине освободили от оккупантов два населенных пункта
Несмотря на ожесточенные бои на Черниговщине, защитники оперативного командования "Север" с каждым днем приближают время победы Украины.
Оборонцам удалось освободить еще 2 населенных пункта и не дать при этом возможности врагу установить понтонную переправу и сдержать намерения врага по продвижению в сторону Киева.
– говорится в сообщении.
Украинские войска отобрали у врага 10 единиц техники. Добавили, что личный состав оккупанта деморализован и не может вести активные боевые действия.
"Верим в украинский народ, верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе к победе!" – подытожили в командовании "Север".
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