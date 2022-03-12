На Черниговщине ВСУ освободили еще 2 населенных пункта и сдержали россиян в продвижении к Киеву

В Черниговской области Вооруженные Силы Украины заявили, что освободили еще 2 населенных пункта. Также наши военные сдержали оккупантов в продвижении в сторону Киева.

Соответствующую информацию обнародовали в Оперативном командовании "Север" 12 марта.

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На Черниговщине освободили от оккупантов два населенных пункта

Несмотря на ожесточенные бои на Черниговщине, защитники оперативного командования "Север" с каждым днем ​​приближают время победы Украины.

Оборонцам удалось освободить еще 2 населенных пункта и не дать при этом возможности врагу установить понтонную переправу и сдержать намерения врага по продвижению в сторону Киева.

– говорится в сообщении.

Украинские войска отобрали у врага 10 единиц техники. Добавили, что личный состав оккупанта деморализован и не может вести активные боевые действия.

"Верим в украинский народ, верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе к победе!" – подытожили в командовании "Север".

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