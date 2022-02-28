На Черниговщине ВСУ захватили военную технику врага и пленных

Украинские военные продолжают обезвреживать российских захватчиков. В Черниговской области ВСУ захватили вражескую технику и пленных.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Там также обнародовали фото.

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На Черниговщине захвачена военная техника врага и пленных,

– отметили в Генштабе ВСУ.

ВСУ на Черниговщине захватили вражескую технику / Фото Генштаба Вооруженных сил Украины

Украинские военные взяли в плен российских оккупантов / Фото Генштаба ВСУ

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