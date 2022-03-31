По словам Чауса, запрет необходим, чтобы лучше задокументировать акты агрессии и преступления российских военных против украинцев и их домов.
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Чаус призвал горожан проявлять осторожность и отказаться от приближения к военной технике и лому.
На территории Черниговской области запрещается сбор, заготовка и осуществления операций с металлоломом, образовавшийся в результате уничтожения или повреждения любой военной техники и ее элементов,
– говорится в распоряжении № 121 от 30 марта.
Новые правила вступят в силу 31 марта.
В МВД рассказали, как обращаться со снарядами
Ранее МВД опубликовало правила обращения с "трофейной" техникой оккупанта. В министерстве подчеркнули, что любые снаряды очень опасны, поэтому не стоит к ним приближаться. Также МВД советует не подбирать незнакомые предметы.
Запрещается:
- приближаться к взрывоопасному предмету;
- передвигать его или брать в руки;
- разбирать, бросать, бить по нему;
- разжигать рядом костер или бросать в него предмет;
- приносить взрывоопасный предмет домой.
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