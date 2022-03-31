За словами Чауса, заборона необхідна, аби краще задокументувати акти агресії та злочини російських військових проти українців та їхніх домівок.

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Чаус закликав містян проявляти обережність та відмовитися від наближення до військової техніки та брухту.

На території Чернігівської області забороняється збирання, заготівля та здійснення операцій з металобрухтом, що утворився внаслідок знищення або пошкодження будь-якої військової техніки та її елементів,

– йдеться у розпорядженні № 121 від 30 березня.

Нові правила наберуть чинності 31 березня.

У МВС розповіли, як поводитися зі снарядами

Раніше МВС опублікувало правила поводження із "трофейною" технікою окупанта. У міністерстві наголосили, що будь-які снаряди дуже небезпечні, тому не варто до них наближатися. Також МВС радить не підбирати незнайомі предмети.

Забороняється:

наближатися до вибухонебезпечного предмета;

пересувати його або брати до рук;

розбирати, кидати, бити по ньому;

розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет;

приносити вибухонебезпечний предмет додому.

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