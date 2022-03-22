Російські окупанти в надії завдати шкоди мирному населенню мінують звичайні побутові речі та залишають їх на вулицях. Окрім того, не всі ворожі снаряди детонують при контакті із землею чи будівлями.

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Поради МВС

МВС попереджає українців про мінну небезпеку. В жодному разі не можна підходити до снарядів, які не вибухнули, а також підбирати незнайомі предмети.

Забороняється:

наближатися до вибухонебезпечного предмета;

пересувати його або брати до рук;

розбирати, кидати, бити по ньому;

розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет;

приносити вибухонебезпечний предмет додому.

Мінна небезпека: рекомендації МВС – відео

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