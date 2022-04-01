Черниговщину "зачищают" от врага, коммунальщики восстанавливают сети

Поскольку россияне отходят из Черниговщины, общины понемногу восстанавливают жизнедеятельность. Регион зачищают от оккупантов.

Саперы разминируют населенные пункты. Об этом рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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Нельзя расслабляться

Чаус отметил, что еще рано расслабляться. Он предупредил, что оккупанты могут совершить авиационные и ракетные удары по области. Поэтому жителям следует находиться в укрытиях во время сигналов о тревоге.

К слову, чиновник предупредил, если россияне отошли, чтобы перегруппировать войска, то ВСУ их "встретят".

Важно – ВСУ освободили Вышгород от оккупантов: