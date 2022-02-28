Черниговская ОГА призывает пользователей соцсетей не указывать точные адреса разрушений в городе

Местные власти Черниговщины просит не распространять в соцсетях точные адреса разрушений. Ведь таким образом люди будут помогать врагу.

Можно указывать примерный район или улицу, но переулок – точно не стоит. Об этом сообщила Черниговская ОГА 28 февраля.

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Просим не обнародовать точные координаты разрушений в Чернигове. Достаточно будет указать район приблизительный, можно улицу (переулок не стоит). Ни в коем случае не указывайте формулировок "на углу улиц такой то и такой то",

– говорится в сообщении.

Также, когда пользователи обнародуют фото, то следует выбирать такие, где видны только разрушения: разбитые окна или поврежденные авто. На фотографиях не должно быть видно никаких домов!

Правил следует придерживаться для того, чтобы враг не смог определить точное место попадания ракеты. "Ведь вражеские наводчики могут использовать вашу информацию для корректировки следующих обстрелов".

Обратите внимание, что сами обстрелы в Чернигове распространять надо, чтобы о них знал весь мир. Однако это следует делать осторожно и согласно предварительным правилам.

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