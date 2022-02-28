Можна вказувати приблизний район чи вулицю, але провулок – точно не варто. Про це повідомила Чернігівська ОДА 28 лютого.

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Просимо не оприлюднювати точні координати руйнувань у Чернігові. Достатньо буде вказати район приблизний, можна вулицю (провулок не варто). Ні в якому разі не вказуйте формулювань "на розі вулиць такої то і такої то",

– мовиться в повідомленні.

Також, коли користувачі оприлюднюють фото, то слід обирати такі, де видно лише руйнування: розбиті вікна чи пошкоджені авто. На світлинах не має бути видно жодних будинків!

Правил слід дотримуватись для того, щоб ворог не зміг ідентифікувати точне місце попадання ракети. "Адже ворожі навідники можуть використовувати вашу інформацію для корегування наступних обстрілів".

Зверніть увагу, що самі обстріли у Чернігові поширювати треба, щоб про них знав увесь світ. Однак це слід робити обережно і згідно з попередніми правилами.

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