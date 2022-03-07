В Черниговской области российские офицеры убежали, выбросив свои документы

У российской армии в Украине есть три пути: быть убитым украинскими военными, сдаться в плен или позорно бежать в Россию. Даже офицеры не пренебрегают третьим вариантом.

Встретив сопротивление украинской армии на Черниговщине, российские офицеры спасались бегством. Произошло это в населенных пунктах в зоне ответственности подразделений оперативного командования "Північ".

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При этом во время бегства они решили выбросить свои документы и без них пробираться в Россию. Среди документов – как военные билеты, так и российские паспорта, по которым легко обнаружить их местожительство.



Российские оккупанты покидали свои документы и скрылись / Фото ОК "Північ"

"Настало время наших егерей и партизан. Мы хорошо все помним, что Черниговщина – край партизанской славы", – напомнили в ОК "Північ".

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