Зустрівши опір української армії на Чернігівщині, російські офіцери рятувалися втечею. Сталося це в населених пунктах в зоні відповідальності підрозділів оперативного командування "Північ".

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При цьому що під час втечі вони вирішили викинути свої документи й без них пробиратися до Росії. Серед документів – як військові квитки, так і російські паспорти, по яких легко виявити їх місце проживання.



Російські окупанти покидали свої документи та втекли / Фото ОК "Північ"

"Настав час наших єгерів та партизанів. Ми добре всі пам'ятаємо, що Чернігівщина – край партизанської слави", – нагадали в ОК "Північ".

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