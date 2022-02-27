В Черниговской области за ночь ВСУ уничтожили две колонны с сотнями единиц российской техники

На Черниговщине ночь на 27 февраля была "горячей" для российских оккупантов. Вооруженные силы Украины уничтожили две колонны с сотнями единиц техники врага.

Вблизи населенного пункта Седнев украинские военные нанесли огневое поражение по району сосредоточения артиллерийских подразделений российских оккупантов. В результате их военная техника и вооружение повреждены и выведены из строя.

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"Личный состав убит, ранен и полностью деморализован. Последующие задачи своего руководства выполнять отказываются. Точное количество потерь уточняют", – говорится в сообщении.

Вблизи Макошиного по району сосредоточения российских оккупантов, где было размещено примерно 500 единиц и вооружение, нанесен ракетный удар. В результате враг понес большие потери в технике и живой силе.

Стоит отметить, что оставшиеся в живых участники нападения на Украину отказываются в дальнейшем выполнять преступные приказы и идти против украинцев.

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