СБУ задержала мужчину, который расселял оккупантов в Чернобаевке

Жителя Чернобаевки разоблачили на сотрудничестве с российскими военными. Во время оккупации населённого пункта он помогал в расселении вражеских бойцов.

Предателю даже дали "должность" в оккупационной администрации

Установить злоумышленника удалось во время проведения стабилизационных мероприятий в освобожденной Чернобаевке. Мужчина хотел бежать на оккупированные территории, но ему не удалось.

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После того как россияне захватили Чернобаевку, местный житель добровольно согласился с ними сотрудничать. Он предложил свою "помощь" бывшему главе местной оккупационной администрации коллаборанту Юрию Турулеву, который сейчас скрывается на оккупированном Юге Украины.

Гауляйтер даже нашел коллаборанту "должность" в оккупационной администрации. Он был руководителем так называемого "коммунального предприятия сельского территориального общества". Задачей предателя было расселить личный состав русской армии по помещениям местных предприятий.

Также по его указанию была подготовлена территория коммунальных объектов для базирования военной техники захватчиков. При этом на территории собственного предприятия мужчина сохранял "гумпомощь" из России, которую враг пытался использовать для обеспечения "явки" на псевдореферендуме,

– рассказали в СБУ.

Пособник оккупантов – уже под стражей

После того как ВСУ освободили Чернобаевку, предатель пытался скрыться. Однако работники СБУ вовремя его задержали. Мужчине сообщили о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору. Суд уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

В настоящее время идет расследование, чтобы установить все обстоятельства нарушения и привлечь к ответственности всех виновных.