В Чернобыле оккупанты выбросили на свалку документы и архивы

Во время оккупации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС оккупанты уничтожили документы, которые украинские специалисты собирали и берегли десятки лет.

Такую информацию сообщил председатель Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота на своей странице в фейсбук. Он прикрепил фото, на которых четко видны действия оккупантов с важной документацией.

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Это все, что осталось от наших чернобыльских документов и архивов. То, что мы собирали десятилетиями, какая-то к*рва просто выбросила в мусорку,

– рассказал Александр Сирота.

Уважительного отношения войск РФ к наработкам других людей и истории нечего было и ждать. У них стояла задача – уничтожать все, поэтому они себе ни в чем не отказывали.

Враг уничтожал архивы с ЧАЭС / фото Александра Сироты

Ранее сообщалось, что во время оккупации ЧАЭС, вражеские войска обворовывали предприятия и уничтожали имущество.

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