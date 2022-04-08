Таку інформацію повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота на своїй сторінці у фейсбук. Він прикріпив фото, на яких чітко видно дії окупантів з важливою документацією.

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Це все, що лишилось від наших чорнобильських документів та архівів. Те, що ми збирали десятиріччями, якась к*рва просто викинула в смітник,

– розповів Олександр Сирота.

Шанобливого ставлення військ РФ до напрацювань інших людей та історії годі було й чекати. В них стояло завдання – знищувати все, тому вони собі ні в чому не відмовляли.

Ворог знищував архіви з ЧАЕС / фото Олександра Сироти

Раніше повідомлялось, що під час окупації ЧАЕС, ворожі війська обкрадали підприємства та нищили майно.

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