"Подлетаем к самой АЭС": СМИ показали архивное видео с вертолета над Чернобылем
Источник:Общественное
38 лет назад на Чернобыльской АЭС произошла одна из самых ужасных аварий – на четвертом энергоблоке произошел мощный взрыв с выбросом радиоактивных веществ. Тогда советская власть пыталась скрыть реальные последствия катастрофы.
Так, на национальном советском телевидении выпускали сюжеты, в которых уверяли, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС погибло всего 2 человека. В сети также опубликовали архивные кадры, как с вертолета показывали разрушенный энергоблок.
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Реактор Чернобыльской АЭС после аварии
Чернобыльская катастрофа – это самый страшный гражданский ядерный инцидент в мире. Взрыв на четвертом энергоблоке называют крупнейшей катастрофой за всю историю ядерной энергетики. Дискуссии об истинных причинах аварии не прекращаются и по сей день.
Тогда советская власть скрывала реальные последствия аварии. Местным жителям Припяти не объясняли масштабов катастрофы, а просто вывезли из города на неопределенный срок. В сети также опубликовали архивное видео, как журналисты пролетали над реактором, чтобы создать картинку, что "все хорошо".
Так, голос за кадром уверяет, что все сооружения на станции – целы, на энергоблоках возле заглушенных реакторов дежурят рабочие смены. В это время вертолет летает над разрушенным энергоблоком, а люди внутри – получают облучение.
Мы проходим над реактором аварийного четвертого энергоблока. Весь диаметр кратера перекрыт толстым слоем песка, свинца, глины. Выход радиоактивных газов и летучих веществ прекращен,
– уверяют в сюжете.
Архивное видео с Чернобыльской АЭС: смотрите видео
После катастрофы на Чернобыльской АЭС облако радиоактивной пыли зацепило Украину, Беларусь, Россию и часть Европы. После аварии 8,5 миллиона человек были облучены, 500 тысяч умерли и почти 100 тысяч человек были эвакуированы из опасной зоны.
Это страшные цифры, за которыми стоят разрушенные судьбы и потерянные жизни. До сих пор Припять – зона отчуждения. Там до сих пор сохраняется высокий уровень радиации, поэтому без спецодежды и защиты там находиться опасно для здоровья.
Как советская власть скрывала последствия катастрофы
Жуткие последствия аварии на Чернобыльской АЭС:
- 30 сотрудников АЭС погибли в результате взрыва или острой лучевой болезни в течение нескольких месяцев с момента аварии.
- 500 тысяч человек умерли от последствий радиации, по оценкам независимых экспертов.
- 8,5 миллиона жителей Украины, Беларуси, России в ближайшие дни после аварии получили значительные дозы облучения.
- 90 784 человека были эвакуированы из 81-го населенного пункта Украины до конца лета 1986 года.
- Более 600 тысяч человек стали ликвидаторами аварии – боролись с огнем и расчищали завалы.
- 2293 городов и поселков с населением примерно 2,6 миллиона человек загрязнены радиоактивными нуклидами.
- 200 тысяч квадратных километров – на такую территорию распространилось действие радиации, из них 52 тысячи квадратных километров – сельскохозяйственные земли.
Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что 26 апреля 1986 года стало днем крупнейшей техногенной катастрофы. Сейчас Россия снова ставит под угрозу ядерную безопасность мира, ведь оккупировала Запорожскую АЭС и, фактически, использует ее как военный объект. Поэтому Лубинец призвал мир быть решительным и дать надлежащую оценку провокациям России на Запорожской АЭС.
- Владимир Зеленский также отдал дань уважения всем, кто ликвидировал последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС. В то же время он призвал мир заставить Россию выйти из Запорожской АЭС, ведь только это будет гарантировать, что мир не испытает новых радиационных катастроф – именно того, чем грозит каждый день пребывания российских оккупантов на ЗАЭС.
- "Помним силу и преданность людей, которые спасали жизни в 1986 году. Ценим каждого, кто помогает защищать жизнь сейчас", – подчеркнул президент Украины.