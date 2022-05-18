Задымление может переместиться в сторону Вышгорода и Киева. Но уровень радиации в пределах нормы.
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В настоящее время пожарным тяжело ликвидировать возгорание из-за ветра и нехватки технических ресурсов, поскольку оккупанты похитили и уничтожили много техники. Ситуацию усугубляют и вражеские мины.
На данный момент имеем самый большой за текущий год пожар масштабом более 1 500 га в районе КПП "Зеленый мыс" в Опачицком лесничестве. Тушение осложнено ветром, ограниченными техническими ресурсами в связи с последствиями оккупации – похищением и уничтожением большого количества техники и горючего, а также угрозой взрывов мин,
– сообщили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.
К тушению пожара были привлечены сотрудники 11 Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Киевской области и пожарные ДСП "Северная Пуща".
Почему вспыхнули пожары
Этому есть несколько причин. В целом уровень пожарной опасности существенно повысился в связи с началом сухой, ветреной погоды. Часто источниками возгорания становятся мины, которые оставили после себя оккупанты, а также сигнальные ракеты.
Пожарные просят общественность помочь собрать необходимое: чего не хватает
- Камеры видеонаблюдения – 360, внешние, IP, высокое разрешение, Hikvision или AXIS или Bosch или аналоги – 3 – 5 штук.
- Дроны-разведчики типа DJI Mavic 2/3 – 2 – 4 штуки (желательно с дополнительными аккумуляторами).
- Рации персональные типа Motorola DP 4401E (UHF 430-470 МГц, VHF 134-174 МГц, 5 Вт, 32 канала) – 20 – 50 штук и автомобильные типа Motorola 4600E (25 Вт, 136-174 МГц) –.
- Топливо – дизель и бензин в любом количестве.