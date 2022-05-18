Задымление может переместиться в сторону Вышгорода и Киева. Но уровень радиации в пределах нормы.

К теме Возле Чернобыля вспыхнули мощные лесные пожары: запах гари добрался до Киева

В настоящее время пожарным тяжело ликвидировать возгорание из-за ветра и нехватки технических ресурсов, поскольку оккупанты похитили и уничтожили много техники. Ситуацию усугубляют и вражеские мины.

На данный момент имеем самый большой за текущий год пожар масштабом более 1 500 га в районе КПП "Зеленый мыс" в Опачицком лесничестве. Тушение осложнено ветром, ограниченными техническими ресурсами в связи с последствиями оккупации – похищением и уничтожением большого количества техники и горючего, а также угрозой взрывов мин,

– сообщили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

К тушению пожара были привлечены сотрудники 11 Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Киевской области и пожарные ДСП "Северная Пуща".

Почему вспыхнули пожары

Этому есть несколько причин. В целом уровень пожарной опасности существенно повысился в связи с началом сухой, ветреной погоды. Часто источниками возгорания становятся мины, которые оставили после себя оккупанты, а также сигнальные ракеты.

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