Об этом 24 Каналу сказал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров. Российская сторона пытается вывести противостояние в вопросе зерновой сделки даже не на уровень шантажа, а откровенного запугивания, и обязательно получит по заслугам.
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"Несколько недель назад как раз против корабля "Василий Быков" была атака украинскими дронами, так что я думаю этот корабль еще дождется своей очереди. Надеюсь, что европейские государства, которые несут обязанности соблюдения международного морского права должным образом отреагируют на инцидент", – сказал глава Меджлиса.
Мир не должен молчать
Сегодня россияне создали инцидент, но еще не перешли к действиям, которые можно считать прямым нарушением международного морского права. В то же время не стоит ждать грубых нарушений – реагировать на агрессивное поведение враждебного государства нужно сейчас.
"Если разрешить россиянам даже на региональном уровне игнорировать международное право – это будет иметь плохие последствия для всей мировой экономики. Это может стать прецедентом для совершения подобных противоправных действий в других зонах морских торговых путей", – предостерёг Чубаров.
НАТО должна защитить торговые корабли в Черном море: смотрите видео
Он отметил, что ожидает четкого реагирования стран НАТО, включая определенные шаги партнеров, которые обеспечат безопасность торговых кораблей в Черном море, вероятно, с привлечением военного потенциала Альянса.
Шантаж России в Черном море: последнее
- 13 августа Россия заявила, что она принудительно остановила судно, двигавшееся в украинский Измаильский морской торговый порт. Речь идет о сухогрузе "Сукра Окан" под флагом Палау.
- Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что началась регистрация на движение судов по безопасному коридору в Черном море. Он подчеркнул, что все будет происходить под контролем ВСУ. Кроме того, владельцы судов и капитаны предупредили, какая опасность может быть во время движения.
- 17 июля 2023 года Россия заявила о выходе из зернового соглашения. Далее в Кремле утверждали, что сочтут все суда, которые после 20 июля следуют в акватории Черного моря к украинским портам, перевозчиками военных грузов.