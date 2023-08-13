Про це 24 Каналу сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Російська сторона намагається вивести протистояння у питанні зернової угоди навіть не на рівень шантажу, а відвертого залякування, і обов'язково отримає по заслугах.

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"Декілька тижнів тому якраз проти корабля "Василь Биков" була атака українськими дронами, тож я думаю цей корабель ще дочекається своєї черги. Сподіваюся, що європейські держави, які несуть обов'язки дотримання міжнародного морського права належним чином відреагують на інцидент", – мовив голова Меджлісу.

Світ не повинен мовчати

Сьогодні росіяни створили інцидент, але ще не перейшли до дій, які можна вважати прямим порушенням міжнародного морського права. Водночас не варто чекати грубих порушень – реагувати на агресивну поведінку ворожої держави треба зараз.

"Якщо дозволити росіянам навіть на регіональному рівні брутально ігнорувати міжнародне право – це може мати погані наслідки для усієї світової економіки. Випадок стане прецедентом для здійснення подібних протиправних дій в інших зонах морських торговельних шляхів", – застеріг Чубаров.

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Він зазначив, що очікує чіткого реагування країн НАТО, зокрема й певних кроків партнерів, які забезпечать безпеку торговельних кораблів у Чорному морі, ймовірно, із залученням військового потенціалу Альянсу.

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