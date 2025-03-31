Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Військово-Морські Сили Збройних Сил України. Станом на ранок 31 березня Росія утримує у Чорному морі два кораблі, що є носіями крилатих ракет "Калібр", з загальним залпом до 8 ракет.

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Росія тримає носії "Калібрів" у Чорному та Середземному морях

Крім того, у Середземному морі знаходяться ще чотири ворожі кораблі, з яких три також є носіями "Калібрів" з потенційним залпом до 26 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. За добу в інтересах Росії через Керченську протоку пройшли два судна до Чорного моря, одне з яких продовжило рух у напрямку Босфору. Ще чотири судна пройшли в Азовське море, але не продовжили рух далі в напрямку Босфору.

Варто зазначити, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах.