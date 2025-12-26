Долгосрочная проблема: в Черном море пятно масла растянулось уже на десятки километров
- После атак России в Черном море в Одесской области зафиксировали маслянистые пятна, растянувшиеся уже на 55 километров.
- Эксперты отмечают, что масло покрывает воду пленкой, что нарушает обмен кислородом между атмосферой и морской средой.
После российских атак в акватории Черного моря в Одесской области зафиксировали маслянистые пятна. Сейчас это пятно длиной уже 55 километров и добралось до Санжейки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Что сейчас происходит на побережье Черного моря?
Директор научно-исследовательского учреждения "Украинский научный центр экологии моря" Олег Гриб рассказал, что пятно масла уже достигло пляжа Черноморска.
По состоянию на сегодня, оно зафиксировано в Санжейце. По данным фактических наблюдений, мы отслеживаем размеры и движение пятна. Сегодня уже длина пятна вдоль берега составляет 55 км, а площадь – почти 130 километров квадратных,
– пояснил он.
По словам специалистов, загрязнение одесского побережья является долгосрочной проблемой" хотя масло и имеет растительное происхождение.
Ситуацию в море также прокомментировал главный научный сотрудник Государственного учреждения "Институт рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук Украины" Сергей Степаненко. Он отметил, что главным экологическим следствием попадания масла в море является покрытие воды пленкой, что прекращает обмен кислородом между атмосферой и морской средой.
Откуда взялись эти пятна?
Утечка подсолнечного масла в воду произошла в результате попаданий по объектам хранения. Несмотря на установку защитных барьеров, полностью локализовать утечку не удалось.
Из-за постоянных воздушных тревог и ракетных ударов, в частности баллистикой, работы по ликвидации последствий приходилось прерывать, что и привело к попаданию вещества в море.
Сейчас ситуацию в акватории постоянно мониторят, к реагированию привлечены городская и областная военные администрации, а также профильные службы. Особое внимание также уделяют спасению птиц, пострадавших от загрязнения.