В Черное море зайдут 6 больших десантных кораблей России

Группа кораблей Северного и Балтийского флотов России зайдет в Черное море 8 – 9 февраля. Речь идет о 6 больших десантных судах.

По информации мониторинговой группы BlackSeaNews, эти корабли могут принять участие в российском вторжении с берега Черного и Азовского морей.

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В Черное море зайдут корабли России

8 и 9 февраля в Черное море зайдут 6 больших десантных кораблей Балтийского и Северного флотов России,

– говорится в сообщении.

В частности, 8 февраля в Черное море планируют зайти три больших десантных корабля Балтийского флота России:

"Королев",

"Калининград",

"Минск".

Уже на следующий день к ним намерены присоединиться три больших десантных корабля Северного флота:

"Петр Моргунов",

"Оленегорский горняк",

"Георгий Победоносцев".

В Средиземное море вошли танкер и крейсер

В отчете говорится, что 6 февраля в Средиземное море вошел военный танкер Северного флота России VYAZMA. Он был в отряде кораблей в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал флота Касатонов" и большого корабля "Вице-адмирал Кулаков".

А 7 февраля в Средиземное море через Гибралтар прибыл российский ракетный крейсер "Маршал Устинов".

Сейчас в Средиземном и Черном морях сконцентрированы все 3 имеющихся в России ракетных крейсера проекта 1164 "Атлант", которые в советские времена именовали "убийцами авианосцев",

– говорится в отчете.

В мониторинговой группе добавили, что вскоре станет ясно, войдут ли в Средиземное море фрегат "Адмирал флота Касатонов" и большой корабль "Вице-адмирал Кулаков".

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